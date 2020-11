C.T. ist bei einem Polizeieinsatz in Suhr mit fünf Schüssen getötet worden.

«Messer weg! Messer weg!» Dann fallen fünf Schüsse – diese Szenen dokumentiert ein Video vom Polizeieinsatz in Suhr in der Nacht auf Dienstag. Trotz Reanimation erlag der 68-jährige Mann noch vor Ort den Schussverletzungen. Beim Opfer handelt sich um den PC-Kenner C.T.*, der in der Nähe des Tatorts wohnt. Ebenfalls im Video zu sehen ist seine 37-jährige Partnerin M.U.*