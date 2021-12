Ermittlungen nach Antisemitismus-Vorwürfen - Die Polizei lässt einen Schauspieler die Stationen von Gil Ofarim abgehen

Was geschah am 4. Oktober in Leipzig? Diese Frage beschäftigt die Ermittler und Ermittlerinnen weiterhin. Der deutsche Musiker Gil Ofarim (39) veröffentlichte im Oktober ein Video auf Instagram, in dem er einem Rezeptionisten eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorwarf. Der Angestellte habe ihm den Check-in aufgrund seiner Davidstern-Halskette verweigert. Ein Überwachungsvideo zeigte jedoch, dass der 39-Jährige die Kette an diesem Abend gar nicht sichtbar trug.



Auch eine vom Hotel beauftragte Anwaltskanzlei fand laut Abschlussbericht keine Beweise für die Anschuldigungen des Musikers. So soll Ofarim sogar selbst ausfällig geworden sein. Gemäss dem Dokument soll keiner der befragten Zeugen und Zeuginnen antisemitische Beleidigungen vernommen haben. Auch von Ofarims Davidstern sei nie die Rede gewesen. Vielmehr soll sich der 39-Jährige wegen langer Wartezeiten benachteiligt behandelt gefühlt haben und es sei deswegen zum Streit gekommen, so die Gegendarstellung.