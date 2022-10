Gefängnisstrafen für Blockierer?: «Die Polizei muss bei Renovate Switzerland endlich durchgreifen»

Bereits zum siebten Mal blockierten Aktivisten von Renovate Switzerland am Mittwoch Hauptverkehrsachsen in der Schweiz. Nun fordert die Politik ein härteres Vorgehen.

Darum gehts Am Mittwoch blockierten Mitglieder der Gruppierung «Renovate Switzerland» die Autobahnausfahrt an der Zürcher Manessestrasse.

Damit forderten sie, dass 100’000 Personen in Bauberufen ausgebildet werden, um schlecht isolierte Häuser zu renovieren.

Die Politik übt Kritik – und fordert härtere Massnahmen.

Mitten zur Hauptverkehrszeit blockierten am Mittwochvormittag drei Klimaaktivisten von Renovate Switzerland die Autobahnausfahrt in Zürich Wiedikon. Zwei der Männer klebten sich an den Asphalt. Nach rund 20 Minuten trugen Polizeibeamte die Männer von der Strasse und gaben den Verkehr wieder frei. Es ist bereits die siebte Aktion innert weniger Wochen. Renovate Switzerland fordert, dass 100’000 Personen in Bauberufen ausgebildet werden, um schlecht isolierte Häuser in der Schweiz zu renovieren.

Wie die Gruppe auf Anfrage bekannt gibt, hätten bisher sechs Mitglieder Geldstrafen in der Höhe von 10’000 Franken erhalten. Das ist dem Aargauer SVP-Nationalrat Andreas Glarner nicht genug: In der Wintersession des Bundesparlaments will er einen Vorstoss einreichen, der Gefängnisstrafen für Blockierer fordert. «Ich glaube, wenn sie einen Monat eingebuchtet werden, dann überlegen sie es sich zweimal», sagt Glarner in den « Today »-Medien.

«Jede Minute Verspätung verursacht Kosten»

Fabio Regazzi, Mitte-Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbands (sgv) fordert ebenfalls ein härteres Vorgehen der Polizei: «Der Forderung Glarners kann ich mich vollständig anschliessen. Meines Erachtens handelt es sich um gravierende Taten, die hart bestraft werden müssen. Die Polizei und Justiz muss bei Renovate Switzerland endlich durchgreifen.» Wie er sagt, würde er sogar noch weitergehen: «Eigentlich müsste es einen Weg geben, die verantwortlichen Personen für den entstandenen Schaden zivilrechtlich zur Kasse zu bitten», sagt Regazzi.

Solche Störaktionen seien mit hohen Kosten verbunden. Leidtragende seien auch Gewerbetreibende, die es derzeit angesichts der hohen Energie- und Treibstoffpreise nicht einfach hätten, so Regazzi. «Jede Minute Verspätung verursacht Kosten, die ein Unternehmer nicht einfach so dem Kunden überwälzen kann.»

Kostenbeteiligung für Demonstranten

Auch Stadtpolitikerinnen und -politiker stossen sich am Vorgehen der Klimaaktivisten. «Eine blosse Verhaftung ist nicht abschreckend genug», meint etwa Camille Lothe, Präsidentin der SVP Stadt Zürich. Es könne nicht sein, dass der Steuerzahler die Kosten solcher Aktionen tragen muss. Lothe verweist auf die «Anti-Chaoten-Initiative» der Jungen SVP, die fordert, dass sich Organisatoren und Teilnehmende von unbewilligten Aktionen in Zukunft an den Kosten für den Polizeieinsatz beteiligen müssen. Auf den Veranstalter könnten Kosten von bis zu 30’000 Franken zukommen, Beteiligte müssten bis zu 10’000 Franken zahlen.

«Es kann nicht sein, dass drei Leute den ganzen Verkehr lahmlegen», sagt Përparim Avdili, Präsident der FDP Stadt Zürich. «Gegen solche absurden und nicht zielführenden Aktionen muss konsequent vorgegangen werden.» Man könne sich auch demokratisch einbringen, ohne die Bevölkerung einzuschränken. Weitere rechtliche Massnahmen aber brauche es momentan noch nicht, so Avdili. Aus seiner Sicht reichten die Gesetze in diesem Bereich aus, sagt auch Oliver Heimgartner, Präsident der SP Stadt Zürich. Es sei aber verständlich, dass die Umsetzung von Massnahmen gegen den Klimawandel vielen Menschen, die sich für die Umwelt einsetzen, zu langsam gehe.

«Die Aktivisten sollen lieber selbst anpacken» Das Gewerbe stehe voll hinter dem Plan von Renovate Switzerland, Gebäude energetisch zu sanieren, sagt auch Nicole Barandun, Präsidentin des Gewerbeverbands der Stadt Zürich. «Die Forderung, dazu 100'000 Personen in Bauberufen auszubilden, ist jedoch völlig realitätsfremd.» Bereits jetzt herrsche in der Branche akuter Fachkräftemangel, sagt Barandun. «Die Aktivisten sollten lieber selbst anpacken, anstatt Strassen zu blockieren und so dem berechtigen Anliegen des Klimaschutzes ein schlechtes Image zu verpassen.» Sie habe bereits verschiedentlich von verärgerten Gewerbetreibenden gehört, die sich am Vorgehen der Aktivisten störten, sagt Barandun. «Die fühlen sich völlig vor den Kopf gestossen. Vor allem diejenigen, die genau in dem Bereich tätig sind.» Ganz allgemein hätten illegale Demos in Zürich ein ungesundes Mass erreicht. «Es wird Zeit, dass die Polizei konsequenter und schneller gegen Strassenblockaden vorgeht», fordert Barandun. «Nicht nur wegen des Gewerbes – auch aus Gründen der Sicherheit, wegen Rettungsdiensten und Feuerwehr.» Wie Urs Eberle, Sprecher von Schutz und Rettung Zürich sagt, seien bis jetzt keine Einsätze durch Strassenblockaden von Renovate Switzerland beeinträchtigt oder verhindert worden. «Es gab aktuell keinen Fall, wo unsere Einsatzfahrten wegen der Aktivisten behindert wurden.» Behinderungen im Strassenverkehr – wie etwa Stau – könnten aber immer zu Verzögerungen führen, sagt Eberle.