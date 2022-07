Eingriff in die Privatsphäre: «Die Polizei muss mit neusten technischen Mitteln ermitteln können»

In den letzten Jahren wurden bereits verschiedene Instrumente zur Datenverarbeitung entwickelt, welche die Arbeit der Polizei effizienter machen sollen. Weil aber die benötigte gesetzliche Grundlage fehlt, können diese Instrumente von der Luzerner Polizei nicht eingesetzt werden. Mehrere Kantone und die Grenzwache setzen etwa die automatische Fahndung für Fahrzeuge und Verkehrsüberwachung (AFV) ein. Dieses System kann etwa Nummernschildern von vorbeifahrenden Fahrzeugen einlesen und mit den Daten der Halterinnen und Halter abgleichen. Sind Fahrzeuge gestohlen oder sitzen gesuchte Kriminelle im Fahrzeug, wird die Polizei gewarnt, sodass diese die nötigen Massnahmen einleiten kann. Vorgesehen ist, dass die Daten aus der automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung durch die Polizei während 100 Tagen benützt und bearbeitet werden darf. Voraussetzung wäre: Die Fahndung darf nur für die Verfolgung von schweren Verbrechen und Vergehen aufgenommen werden, die in einem Deliktskatalog aufgeführt sind.

«Es ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte»

Die Grünen sehen sich sehr kritisch gegenüber dem Gesetz. «Es ist ein schwerer Eingriff in die Grundrechte», sagt Laura Spring, Kantonsrätin Grüne Luzern. «Die Grundrechte, die so auch in unserer Verfassung verankert sind, schützen alle Bürgerinnen und Bürger vor dem übergriffigen Staat. Für uns ist dies mit dem Einsatz der neuen Datenbearbeitungsinstrumente nicht gegeben», so Spring. Die Grünen sind der Meinung, dass eine automatische optische Erfassung der Autoinsassinnen und Autoinsassen nur bei schweren Verbrechen zulässig ist. Der Regierungsrat hat das viel zu einseitige Bedürfnis der Polizei bevorteilt. So fordern die Grünen, dass die Daten nach 30 Tagen gelöscht werden und sofern kein Treffer bestehe, diese sogar sofort zu löschen sind. Darum haben die Grünen bei der Kommission einen Rückweisungsantrag zur Überarbeitung des Gesetzes eingereicht.