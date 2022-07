ÖV-Desaster nach Toten-Hosen-Konzert: «Die Polizei musste Leute aus vollen Zügen holen, um Türen freizumachen»

Nach dem Konzert strandeten Hunderte Fans in Deutschland. Denn es fuhren keine Züge mehr in die Schweiz.

Die Organisation rund um den Personentransport nach dem Konzert der Toten Hosen sorgte für harsche Kritik. Hunderte von Fans strandeten am Samstagabend in Freiburg (D), da keine Züge mehr in die Schweiz fuhren. Der Grund: Bauarbeiten auf der Strecke.