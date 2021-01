Im Kanton Zug ist ein 84-jähriger Mann Opfer einer Betrugsmasche geworden: Am 29. Dezember erhielt er einen Anruf von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mit.

«Die Betrüger erzählten dem Opfer eine Geschichte, wonach ein Notizbuch mit seinen Bankdaten gefunden worden sei», heisst es in der Mitteilung. Damit der Mann sein Vermögen in Sicherheit bringen könne, forderten die Betrüger Zugriff auf seinen Computer. So sei es den Betrügern gelungen, mehrere Zahlungen auf ein Bankkonto in der Türkei zu überweisen. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von rund 170’000 Euro, so die Polizei.