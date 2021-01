«Bei den Protesten der Black-Lives-Matter-Bewegung rollten Panzer die Pennsylvania Avenue runter, aber diese Weissbrote lassen sie das Capitol übernehmen.» Das sind die Worte eines empörten Twitterers, der, wie viele andere, immer noch nicht glauben kann, was sich am Mittwoch in Washington D.C. abgespielt hat. Basketball Legende Dwyane Wade schreibt: «Wir können nicht mit unseren Kapuzenpullis die Strasse runterlaufen, ohne getötet zu werden. Und sie können das tun?»