Kanton Graubünden  - Polizei sucht nach Vanishvili und seinem Compagnon

Die Kapo Graubünden fahndet in diesem Zusammenhang nach zwei Georgiern.

Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden haben ergeben, dass die beiden Georgier mehrere Einbruchdiebstähle im Oberengadin und in Davos verübt haben dürften. Vorzugsweise brachen die mutmasslichen Täter in einzelne Wohnungen von Mehrfamilienhäusern und vereinzelt auch in freistehende Einfamilienhäuser ein. «Es wurden hauptsächlich Wertgegenstände wie Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Franken entwendet», sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden.