Sattel: Polizei schnappt Steinwerfer

Die Scheibe am Bus in Sattel SZ wurde von einem Velofahrer mit einem Stein zerstört.

Die Kantonspolizei Schwyz hat einen Mann geschnappt, der im April 2023 mutmasslich in Sattel SZ die Scheibe an einem Bus eingeschlagen hat. Es handelt sich dabei um einen 44-jährigen portugiesischen Staatsangehörigen. Der Mann ist geständig und wird sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Zur Ergreifung des Mannes haben kriminalpolizeiliche Ermittlungen geführt.