«Willkürlich Gewalt» - Kolumbien-Experte erklärt, worum es den Demonstranten geht

Enzo Nussio ist Senior Researcher am Zentrum für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich und ordnet die Situation ein. Er lebte mehrere Jahre in Kolumbien.

Seit Tagen gehen in Kolumbien h underttausende Menschen auf die Strasse und demonstrieren - worum geht es bei den Protesten? Enzo Nussio: Mehrere Organisationen haben Ende April zu einem nationalen Streik aufgerufen. Ursprünglich ging es um die Steuerreform, das war aber nur der Auslöser: Die Menschen sind unzufrieden, weil sie in ihrem Land keinen Fortschritt sehen. Es ist nicht mehr nur Misstrauen, sondern Wut gegenüber dem Staat, der seine Versprechen nicht hält. Über die Jahrzehnte hat sich enorm viel Frustration angestaut. Denn immer wieder wurden Besserungen versprochen, gegen die Ungleichheit im Land, die Gewalt und Korruption. Immer wieder schöpften die Menschen Hoffnung auf Veränderung - trotzdem geschah nicht viel. Die Situation gleicht einem Dampfkochtopf, der nun explodiert ist.

Welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Situation? Um eine Krise meistern zu können, braucht die Regierung ein gewisses Grundvertrauen von der Bevölkerung - was in Kolumbien nicht vorhanden ist. Zudem ist sie weder ökonomisch noch sozial fähig, die Menschen im Land genügend zu unterstützen. Die Pandemie hat die Ungleichheit im Land vergrössert, die vorhandenen Probleme verschärft – dies führte zu weiterer Frustration im Land. Die Menschen gehen aber nicht wegen der Corona-Massnahmen auf die Strasse - es geht um etwas viel Grösseres, die Pandemie scheint daneben irrelevant: Sie wollen einen anständigen Staat, der sich um seine Bürger kümmert, ohne Korruption und Polizeigewalt, mit sozialer Unterstützung für Bedürftige und politischer Mitsprache – wie es in anderen Ländern normal ist. Und um dies einzufordern, opfern sie sogar ihre Gesundheit und ignorieren die Corona-Massnahmen.

Auf Social Media wird viel über Polizeigewalt diskutiert. Die Regierung schicke eigene Randalen in die Demos, um die Stimmung anzuheizen, und die Polizei schiesse willkürlich auf Menschen, heisst es unter anderem. Was ist an den Vorwürfen dran?Es sind unterdessen genügend Informationen vorhanden, die aufzeigen, dass dies stimmt. Die Polizei wendet willkürlich und unproportional Gewalt gegenüber den Demonstrierenden an – und dementsprechend reagiert die Bevölkerung. Das hat zu einer besorgniserregenden Eigendynamik geführt. Dabei wird vergessen, dass die Polizisten auch nur Menschen sind – sie werden nun ebenfalls zur Zielscheibe von gewaltbereiten Demonstrierenden.