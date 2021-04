Es ist angerichtet. Wie 2019 können die Young Boys am Sonntag sieben Runden vor Schluss als Meister feststehen. Die Spieler, sie sind heiss. Gegenüber dem SRF meint YB-Captain Fabian Lustenberger: «Wir können noch viel Geschichte schreiben.» Damit liegt er richtig. Denn mit dem vierten Titel in Folge würde das Team den Clubrekord aus den 50er Jahren egalisieren.Die Chance, dass die Berner den Sieg schaffen, ist hoch. Schliesslich spielt YB gegen Lugano. Im April 2017 holten die Tessiner den letzten Sieg in Bern. Seither holte Lugano aus sieben Spielen im Wankdorf nur zwei Punkte.

Doch was, wenn es wirklich soweit kommt? Die Berner Meister werden? Wie werden die Fans feiern und sich freuen? Für die Young Boys ist es klar. In einem Communiqué fordern sie ihre Anhänger dazu auf, daheim zu feiern. «Wann auch immer der erste Platz mathematisch gesichert sein wird: Das wird ein Grund zum Feiern. Aber in Anbetracht der bestehenden Corona-Regeln wird dies leider, leider nur im kleinen Kreis möglich sein. Der BSC Young Boys appelliert an die Solidarität und Vernunft seiner Fans, die Hygiene-Massnahmen unbedingt einzuhalten und Menschenansammlungen zu vermeiden», heisst es im Statement. Und: «Wir rufen die Anhänger dazu auf, im Fall der Fälle nicht zum Stadion Wankdorf zu kommen, sondern daheim in kleinen Gruppen den Meistertitel zu feiern und zu geniessen.»