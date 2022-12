Solothurn: BMW und Jeep kollidieren

An der Kollision beteiligt, waren ein schwarzer BMW…

Auf der Westtangente in Solothurn kollidierten am Sonntagnachmittag zwei Autos seitlich-frontal, ein grauer Jeep und ein schwarzer BMW. Das meldet die Kantonspolizei Solothurn am Montag. Die beiden Fahrzeuge wurden dabei erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeuglenker und eine Mitfahrerin blieben bei der Kollision unverletzt.