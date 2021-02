Beim Clublokal des Basler Ablegers der Hells Angels in Münchenstein kam es am Dienstagmorgen zu einer Razzia. Die Baselbieter Polizei fuhr mit einem Grossaufgebot an der Emil Frey-Strasse vor. «Mit Sturmmasken sind sie eingefahren», berichtet ein News-Scout. Ihm zufolge sei die Polizei am frühen Morgen noch vor 6 Uhr angerückt. Für die Razzia wurde sogar die Strasse gesperrt. Der Verkehr wurde bis am späten Vormittag umgeleitet.