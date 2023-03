In Hamburg haben rund 400 Jugendliche nach einem Internet-Aufruf randaliert. Die Polizei brachte die Situation mit einem Grossaufgebot rasch unter Kontrolle.

Ausschreitungen in Hamburg : «Die Polizisten standen da wie eine Mauer»

Eine Aktion in Hamburg eines Streetwear-Labels eskalierte am 4. März 2023 komplett. 20 Minuten / Twitter

Darum gehts Am Samstag kam es in Hamburg zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Jugendlichen.

Augenzeugen berichten von der Gewalteskalation.

Auch der Geschäftsführer von Reternity meldet sich nun zu Wort.

Flaschen, Böller und Stühle flogen durch die Luft – in Hamburg randalierten am Samstag rund 400 Jugendliche, nachdem sie einem Internet-Aufruf gefolgt waren. «Zuerst dachte ich, dass Fussballfans nach dem Heimspiel des HSV in der Mönckebergstrasse randalieren. Aber das passte nicht, es waren zu viele Jugendliche», sagt Mikayel Mnatsakanyan, Geschäftsführer des Restaurants «Prego», zu «Focus».

Die Polizisten hätten die Situation relativ schnell wieder unter Kontrolle bekommen. «Die Polizisten standen da wie eine Mauer», erzählt er. Dass die Situation überhaupt so eskalieren konnte, wundert Mnatsakanyan: «Ich hätte nie damit gerechnet, dass wegen Tiktok so eine Menschenmenge kommt.»

Eine weitere Augenzeugin, die in einer Starbucks-Filiale in der Nähe des Einsatzortes arbeite, sagt gegenüber «Focus»: «Es war nervig: Die Kinder haben sich hier versteckt und die Leute sind auf die Toilette geeilt, weil sie Pfefferspray abbekommen haben», so die 21-Jährige.

Eine Aktion, die ausser Kontrolle geriet

Der Grund für so viel Ärger bei den Randalierern: Das Streetwear-Label Reternity hatte ihnen kostenlose Kleidung versprochen. Der massive Ansturm eskalierte. Die Polizei forderte rund 20 zusätzliche Streifenwagen an und stand mit Hundeführern im Einsatz. Für Busse gab es teilweise kein Durchkommen mehr.

Tom Schmidt, der Geschäftsführer von Reternity sagt gegenüber dem «Focus»: «Wir wollten das Wochenende nutzen, um uns mal wieder mit unserer Community zu treffen, auszutauschen und hatten die Absicht, unseren Fans mit Geschenken eine Freude zu machen. Ein vergleichbares Treffen fand Ende 2022 in Düsseldorf mit ca. 35 bis 40 Teilnehmern statt.»

Doch aus dem Treffen mit Fans wurde eine unerwartet grosse Versammlung von Menschen. «Als die Verantwortlichen erfuhren, dass einige Personen «Fehlverhalten» an den Tag legten, riefen sie die Polizei», so der Geschäftsführer weiter. Gemäss dem Polizeibericht wurden drei Jugendliche festgenommen, eine Person in Gewahrsam genommen, und 48 Teenager erhielten einen Platzverweis.