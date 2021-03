Polizeieinsatz am Freitagabend in St. Gallen: Auf dem Roten Platz feierten mehrere hundert Jugendliche.

In mehreren Schweizer Städten wurde am Freitagabend illegal gefeiert.

In der Nacht auf Freitag kam es in verschiedenen Schweizer Städten zu illegalen Versammlungen von Partygängern. Zu wüsten Szenen kam es in St. Gallen, wo sich in der Nacht Krawallmacher ein Scharmützel mit der Polizei lieferten. Wie die St. Galler Stadtpolizei mitteilte, löste die Polizei eine illegale Party bei den Drei Weieren auf. Das Partyvolk sei dann weiter zum Roten Platz gezogen.