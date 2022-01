Reaktionen zur Tat in Kusel D – Die Polizisten wurden mit «grösster Brutalität ermordet»

Der Mord an zwei Polizisten im Landkreis Kusel erschüttert ganz Deutschland. Eine 24 Jahre alte Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege wurden bei einer Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr erschossen. Stunden später nahm die Polizei den 38-jährigen Andreas S. und seinen 32-jährigen Komplizen fest. Noch kann laut einer Polizeisprecherin nicht ausgeschlossen werden, dass es weitere Mittäter gibt.

Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, sprach mit «Focus Online» über den Mord: «Unsere Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland sind erschüttert und geschockt. Zwei junge Menschen, die noch am Beginn ihres Berufslebens standen, wurden Opfer dieser grausamen Tat. Wieder einmal zeigt sich, dass der Polizeiberuf voller Gefahren steckt, die immer unkalkulierbarer werden.» Eine scheinbar alltägliche und harmlose Diensthandlung wie eine Verkehrskontrolle sei in diesem unfassbaren Gewaltausbruch geendet, so Wendt weiter. «Das erzeugt auch Wut und Fassungslosigkeit.»