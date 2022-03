Nach Basler Fasnacht – Positive Tests am Laufmeter – «auch für uns eine neue Dimension»

Seit dieser Woche steigt die Zahl der positiv getesteten Menschen markant an. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsdepartement gar den höchsten Wert an Neuansteckungen innert eines Tages seit Pandemiebeginn. Auch die Basler Walk-in-Praxis Medix-toujours, die ein Testzentrum betreibt, hat am Mittwoch Rekordzahlen geschrieben. Innert 25 Minuten waren 17 PCR-Tests am Stück positiv. «Das ist auch für uns eine neue Dimension», schreibt die Permanence auf Twitter.