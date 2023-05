Bahnhof Winterthur: «Die Post hat hier ein wahres Kunstwerk geschaffen»

In grosser Schrift macht die Post auf das Verbot aufmerksam.

Vor kurzer Zeit hat die Post beim Bahnhof Winterthur die «My Post 24»-Paketstation vom Untergeschoss in den Innenhof des Gebäudekomplexes verlegt. Gleichzeitig mit dem Wechsel erhielt der Innenhof einen neuen Anstrich: In grosser Schrift wird seither darauf aufmerksam gemacht, dass der Durchmarsch verboten ist. Ein in Winterthur wohnhafter News-Scout wundert sich: «Es würden drei Schritte reichen, um die paar Meter zu überwinden, aber mit ganz viel Hingabe und Farbe hat die Post hier ein wahres Kunstwerk geschaffen.»