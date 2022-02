Allschwil BL – Die Post hatte er da schon ausgetragen

In Allschwil verunfallte am Freitagmittag ein Pöstler, er war schon am Ende seiner Tour.

In Allschwil ist ein Pöstler am Freitagmittag kurz vor 12.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie ein News-Scout berichtet, sei der Briefträger auf seinem Elektromotorrad in der Binningerstrasse von einem abbiegenden Personenwagen «abgeschossen» worden. «Ich hörte es noch Rumpeln. Der Pöstler ist danach aber wieder aufgestanden», erzählt der Augenzeuge.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass es zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Post-Töff gekommen ist. Die Sanität habe aber nicht aufgeboten werden müssen. Für den Pöstler endete der Unfall also glimpflich. Sein Töff wurde in der Folge abgeschleppt. Die gute Nachricht für alle Anwohnenden in Allschwil: «Der Pöstler war schon am Ende seiner Tour», weiss der News-Scout. Alle Briefe wurden also zugestellt.