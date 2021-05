Recycling Reinach BL - Die Post holt Plastikmüll vor der Haustür ab

So könne der Kunde den 35 Liter «Recycling-Sack», den man bei der Gemeinde für 1.80 Franken erhält, an Werktagen einfach vor die Türe stellen. Die Post holt den Plastikmüll ab und bringt ihn zur Reinacher Poststelle.

Ab Juni 2021 überbringt die Schweizer Post in Reinach BL nicht nur Briefe und Pakete, sondern holt auch den Plastikabfall ab. «Wir wollen herausfinden, wie viele Personen das Angebot nutzen und wie gut sie den Plastik trennen», sagte Melanie Haupt, Co-Leiterin des Projekts Real-Cycle, gegenüber 20 Minuten. «Wir hoffen natürlich auch, dass durch diese Aktion mehr Plastik zurückkommt und durch die Logistik die Sammelrate gesteigert wird», so Haupt weiter.

Von der Haustür bis zum Sortierwerk

Die Abhol-Strategie soll also auch die Lust am Recyclen steigern. So könne der Kunde den 35-Liter-«Recycling Sack», den man bei der Gemeinde für 1.80 Franken erhält, an Werktagen einfach vor die Türe stellen. Die Post hole den Plastik ab und bringe ihn zur Reinacher Poststelle, von wo aus er in ein spezialisiertes Sortierwerk der Müller Recycling AG in Frauenfeld transportiert werde.