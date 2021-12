Päckli-Flut – Die Post lieferte seit Black Friday 23 Millionen Pakete aus

Durchschnittlich eine Million Pakete haben die Mitarbeitenden der Post seit Black Friday jeden Tag in die Schweizer Haushalte gebracht. Insgesamt hat die Post in der Zeit von Black Friday bis Weihnachten 23,4 Millionen Pakete in den Sortierzentren sortiert und in alle Ecken der Schweiz zugestellt. Das sind 1,2 Prozent mehr als in derselben Periode im Vorjahr – im Vergleich zu 2019 sind es sogar 30 Prozent mehr.