Ansturm auf Postshop – Die erste Schweizer Krypto-Briefmarke geht durch die Decke

Die Swiss Crypto Stamp in physischer Form: Mit dem QR-Code wird der digitale Zwilling der Briefmarke freigeschaltet.

Am Donnerstag hat die Post mit der Swiss Crypto Stamp die erste Krypto -Briefmarke der Schweiz lanciert. Damit werde eine Brücke von der physischen Briefmarkenwelt ins digitale Krypto-Universum geschlagen, wie die Post mitteilt.

Die Swiss Crypto Stamp sieht auf den ersten Blick aus wie eine herkömmliche Briefmarke. Sie ist selbstklebend, zeigt das Matterhorn und den Mond auf blauem Hintergrund und hat einen Taxwert von 8.90 Franken. Wie jede andere Briefmarke kann die Besitzerin oder der Besitzer sie zum Frankieren von Postsendungen verwenden. Die eigentliche Krypto-Briefmarke ist jedoch digital. Jede physische Swiss Crypto Stamp ist der Zugang zu einer digitalen Briefmarke, die in einer Blockchain gespeichert ist. Um die Swiss Crypto Stamp in ein Digital Wallet zu transferieren, benötigt man einen Ethereum-Browser. Dafür empfiehlt die Post, das MetaMask-Plugin zu installieren. Weitere Infos dazu gibt es auf Metamask.io.

Postshop bricht unter dem Andrang zusammen

Wie ein News-Scout berichtet, war der Online-Shop wegen des Andrangs auf die Briefmarke nicht mehr erreichbar. Die Post bestätigt das auf Anfrage. Von den 175’000 Exemplaren seien in den ersten drei Stunden bereits rund drei Viertel verkauft worden. Die hohe Nachfrage habe dazu geführt, dass der Postshop zwischenzeitlich nicht mehr erreichbar gewesen sei. Man sei daran, die letzten Störungen zu beheben.

«In den letzten Wochen wurde die Post von vielen interessierten Sammlerinnen und Sammlern kontaktiert. Die grosse Nachfrage freut uns natürlich. Dass sie am ersten Tag allerdings schon derart gross ist, hätten wir nicht erwartet», teilt Post-Mediensprecher Stefan Dauner mit.

Vom seltensten Sujet gibts nur 50 Exemplare

Scannt jemand diesen Code, kann er seine digitale Krypto-Briefmarke online anschauen. Die digitalen Krypto-Briefmarken gibt es in 13 verschiedenen Sujets. Dabei gibt es Sujets, die häufig vorkommen, aber auch Sujets, die viel seltener sind. Das mache die Krypto-Briefmarke auch für Sammler interessant, wie die Post weiter mitteilt. So gebe es 65’000 von dem häufigsten digitalen Sujet, aber nur 50 Exemplare von dem seltensten Sujet.

Die Swiss Crypto Stamp erscheint in einer Auflage von 175'000 Exemplaren. Erhältlich ist die erste Schweizer Krypto-Briefmarke in ausgewählten Postfilialen. Bestellbar ist sie in allen Postfilialen und online im Postshop.