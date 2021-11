Quartalsbericht – Trotz Gewinn baut die Post weiter Filialen ab

Statt eigener Filialen will das Unternehmen vermehrt auf Poststellen in den Räumlichkeiten von Partnern, wie hier beim Volg in Wolfhausen setzen.

Das Geschäftsergebnis nach neun Monaten lässt sich sehen. Auch im letzten Jahr vor der Pandemie erwirtschaftete der «Gelbe Riese», wie der Postkonzern auch genannt wird, einen Gewinn von «nur» 107 Millionen. Doch die Sparmassnahmen gehen weiter. In einer Medienmitteilung gibt das Unternehmen am Dienstag bekannt, dass weitere 70 Poststellen landesweit abgebaut werden.

1,5 Milliarden Franken Investitionen in die Paketzentren

Was bereits in den vergangenen Jahren losgetreten wurde, soll fortgeführt werden: Statt eigener Filialen setzt die Post vermehrt auf Schalter, die sich in den Ladenräumlichkeiten von Partnern wie beispielsweise Detailhändlern befinden. Wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung schreiben, sei es jedoch das Ziel, das Filialnetz langfristig bei 800 eigenbetriebenen Filialen «zu stabilisieren».