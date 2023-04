175-Jahr-Jubiläum: Das ist das neue Logo der Post

Auch Bushaltestellen, Briefkästen und Schilder sollen in den nächsten Jahren im neuen Look erstrahlen.

So sieht das neue Logo der Post aus.

Die Schweizerische Post feiert am 1. Januar 2024 ihren 175. Geburtstag. Zu diesem festlichen Ereignis modernisiert die Post ihr Logo, wie es in einer Mitteilung heisst. «Für die Post gibt es künftig nur noch ein Logo. Dieses Logo wird zum verbindenden Element der Sprachregionen, so wie die Post es im Alltag ist», sagt Roberto Cirillo, Konzernleiter der Post.