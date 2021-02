Zuvor regte das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) an, den Grundversorgungsauftrag der Post zu überarbeiten.

Die Post wolle am Service Public festhalten. Dazu gehöre auch die Zustellung von Briefen und Paketen an mindestens fünf Tagen pro Woche.

Die Post will aber am derzeitigen Service Public festhalten.

Der Post macht der rückläufige Briefversand zu schaffen. Falls der Trend so weitergeht, könnte sie in vier Jahren in finanzielle Schieflage geraten. Als Sparmassnahme schlägt das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) deshalb neben höheren Preisen vor, dass die A-Post ab 2025 nur noch jeden zweiten Tag zugestellt wird.