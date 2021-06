Mob-Ion AM1 - Die Power dieses Wasserstoff-Rollers stammt aus Kartuschen

Die auf Energiespeicherlösungen und E-Mobilität spezialisierte Firma Mob-Ion aus Frankreich hat einen Elektroroller vorgestellt, dessen primäre Versorgung mit Strom von einer Brennstoffzelle anstelle einer Batterie gewährleistet wird. Noch in diesem Jahr soll der Wasserstoff-Roller in die praktische Erprobung starten, möglicherweise 2023 könnte ein entsprechendes Serienfahrzeug verfügbar sein.

Behälter sollen in Tauschsystem zirkulieren

Diese Mini-Tanks speichern Wasserstoff mit sehr niedrigem Druck. Anstatt den Roller langfristig an eine Steckdose zu hängen oder einen grossen, sperrigen Wasserstoff-Drucktank einzubauen, wird in den AM1 einfach eine Wasserstoffkartusche eingeschoben. Ist diese leer, wird die Kartusche ausgewechselt. Die kleinen Behälter, so die Idee, würden in einem Tauschsystem zirkulieren.