Indische Variante - «Die Probe stammt von Ende März aus dem Kanton Solothurn»

Deutschland stoppt Einreise aus Indien

In Deutschland gilt ab Montag ein weitgehendes Einreiseverbot für Menschen aus Indien. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (DPA) am Samstag aus Regierungskreisen. Ausnahmeregelungen gibt es für Deutsche und für Ausländer, die sich dauerhaft in Deutschland aufhalten. Auch sie müssen allerdings schon vor der Einreise einen negativen Corona-Test vorweisen und sich nach Ankunft in Quarantäne begeben.