Im Bodensee darf gebadet werden

Wegen des anhaltenden Niederschlags ist es möglich, dass die Wasserqualität im Bodensee darunter leidet. Im Jahr 2019 kam es an gleich mehreren Orten im Bodenseekreis zu Überschreitungen der Grenzwerte der Keimbelastung, wie der «Südkurier» berichtet. In Unteruhldingen (D) wurde am 11. Juni 2019 der Grenzwert für die Belastung mit E.Coli-Bakterien gleich um das Zehnfache überschritten. Daten des Deutschen Wetterdienstes hatten gezeigt, dass es an den vorherigen Tagen stark geregnet hat. So waren 23 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel gefallen.