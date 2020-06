Gewalt in Dijon

«Die Probleme in Dijon lassen sich nicht mit Polizeieinsätzen lösen»

In der französischen Stadt Dijon eskalierte in den letzten Tagen die Gewalt zwischen rivalisierenden Banden. «Die Anwohner fühlen sich vom Staat im Stich gelassen», sagt Politologe Dominik Grillmayer.

Herr Grillmayer, wie konnte es dazu kommen, dass es in Dijon zu derartigen Ausschreitungen gekommen ist? Die französische Stadt war bisher nicht als Hotspot für Unruhen – wie etwa Marseille oder Paris – bekannt.

Das nicht, aber der soziale Wohnungsbau der Nachkriegszeit hat in vielen französischen Städten – auch in den kleineren – Viertel entstehen lassen, die sich später teilweise zu sozialen Brennpunkten entwickelt haben, wo Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armutsgefährdung geballt auftreten. Auch bei den Unruhen in den französischen Vorstädten im Jahr 2005 waren beileibe nicht nur die Grossstädte betroffen.