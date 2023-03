Tatjana Ivanovic und Lorent Berisha über DSDS, Freundschaft und Konkurrenz

1 / 6 Tatjana Ivanovic (19) und Lorent Berisha (19) wollen den DSDS-Sieg in die Schweiz bringen. 20min/Michael Scherrer Das Duo ist bereits seit fünf Jahren befreundet. Dass sie beide dieses Jahr bei DSDS dabei sind, ist Zufall. 20min/Michael Scherrer Als Konkurrenten sehen sie sich nicht. «Wir gönnen den Sieg sowohl uns selbst als auch dem anderen», meint die Schwyzerin. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Dieses Jahr sind zwei Schweizer bei DSDS dabei: Lorent Berisha und Tatjana Ivanovic.

Die beiden 19-Jährigen sind bereits seit fünf Jahren befreundet.

Sie verraten, in welchen Momenten sie in der Show aufeinander zählen konnten und ob sie sich als Konkurrenz sehen.

Sie gelten als die grosse Schweizer Hoffnung in der letzten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar». Tatjana Ivanovic aus Pfäffikon SZ und Lorent Berisha aus Luzern kämpfen in Thailand um einen Platz in den Liveshows. Für die 19-Jährigen war ab dem ersten Auftritt klar: Sie wollen gewinnen. Dafür war ihnen keine Challenge, die ihnen die Produktion stellte, zu schwer. «Beim Zelten in Mallorca ging ich aber echt an meine Grenzen. Es war kalt, nass, nervig und stressig. Zudem hat uns die Produktion verarscht», erinnert sich Tatjana. Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden zuerst in ein schönes Hotel chauffiert, mussten dann aber zwei Kilometer in der Schwüle zum Zeltplatz wandern.

Für Lorent war die erste Nacht im Zelt der blanke Horror. «Ich zitterte vor Kälte und wurde infolgedessen krank. Ich hatte Angst, dass ich meine Stimme verliere und deswegen nicht singen kann.» Das Produktionsteam habe sich dafür nicht interessiert. «Sie wollten keine Ausreden hören. Sie setzten uns extra unter Stress, damit sie für die Sendung gute Szenen haben», meint Tatjana.

Tatjana hatte mit ihrem Visum zu kämpfen

Auch, dass ihr Visum vergessen ging und sie erst verspätet in Thailand einreisen konnte, sei die Schuld der Produktion gewesen. «Die Organisation war das reinste Chaos. Ich war emotional am Ende, weil sich das Team nicht bei mir meldete und ich nicht wusste, ob ich noch weiter bei DSDS dabei war», so die Schwyzerin. Auch für Lorent war es emotional aufwühlend, nicht zu wissen, ob Tatjana nachreisen werde. Schliesslich war sie für ihn die wichtigste Bezugsperson. «Trotzdem haben wir uns nicht beim Team beschwert, weil wir wussten, dass Professionalität das Wichtigste ist», meint er.

Mit der Jury hatten sie – im Gegensatz zu anderen – keine Probleme. «Ich fand es sehr schön, wenn die Coaches im Camp vorbeikamen und sich Zeit für uns nahmen», meint Lorent. Er hat insbesondere Sängerin Leony ins Herz geschlossen. «Katjas Geschichte und sie als Person finde ich richtig krank», schwärmt hingegen Tatjana von der Rapperin.

Lorent war während Dreharbeiten Krankenpfleger

Lorent und Tatjana verbindet eine fünfjährige Freundschaft. Sie lernten sich auf Social Media kennen. Bei der diesjährigen DSDS-Staffel landeten sie unabhängig voneinander. Sie haben sich nicht einmal selbst bei der Show angemeldet. «Ich war in Luzern ein Video für DSDS am Drehen, als plötzlich Lorent in einem Auto neben mir anhielt. Ich erzählte ihm, dass DSDS mich für eine Teilnahme kontaktiert hatte und ich bei der nächsten Staffel dabei bin», so Tatjana. Daraufhin erzählte ihr Lorent, dass auch er von DSDS angefragt wurde.

Rückblickend sind sie froh, dass sie sich aufeinander verlassen konnten. «Wenn ich mich über andere Kandidaten aufregte, konnte Lorent mich beruhigen. Auch bei Gesangsproblemen halfen wir einander», meint die gebürtige Kroatin. Da der Luzerner als medizinischer Praxisassistent arbeitet, war er auch für das körperliche Wohlbefinden aller zuständig. «Ich war als Schwester Lorent bekannt und hatte eine ganze Apotheke dabei. Bei gesundheitlichen Problemen sind alle zu mir ins Zimmer gekommen», erzählt er und lacht.

Als Konkurrenz sehen sich die beiden nicht. «Auch falls wir es beide in die Liveshows oder sogar ins Finale schaffen, sind wir füreinander da. Wir gönnen den Sieg sowohl uns selbst als auch dem anderen», meint Tatjana. «Hauptsache, der Sieg kommt in die Schweiz», fügt Lorent an.

Die beiden Schweizer haben schon jetzt Fanaccounts auf Instagram, die sich ihnen beiden widmen. «Wir können uns vorstellen, nach DSDS gemeinsam Musik zu machen», meint Tatjana. Lorent zeigt sich ambitioniert: «Es wäre mega geil, wenn wir zusammen die Schweiz am nächsten Eurovision Song Contest vertreten könnten.» In ihrer Freizeit singen sie schon jetzt gemeinsam. «Lorent und ich gehen gerne in Karaoke-Bars. Dort nehmen wir alle auseinander», meint Tatjana mit einem Augenzwinkern.