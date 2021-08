Knatsch im Trash-TV - Die Promis zoffen sich unermüdlich wegen Shampoo und Toast

Mittlerweile sitzen 16 Prominente 24 Stunden am Tag in der abgeschotteten Kulisse.

Der grosse Bruder hat nicht zu viel versprochen, als er einen galaktischen Trip ankündigte. Vergangenen Freitag begaben sich zwölf Prominente in die Show «Promi Big Brother» und verharren seither abgeschottet von der Aussenwelt in einer Kulisse, die einer Raumstation und einem fernen Planeten nachempfunden sind. Das Ziel, in zwei Wochen den heissbegehrten Koffer mit 100’000 Euro Inhalt (umgerechnet rund 107’250 Franken) zu gewinnen, liegt dabei gefühlt noch in weiter Ferne.