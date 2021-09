Ex-Bundesrat Couchepin : «Die Provokationen von Ueli Maurer sollte man einfach ignorieren»

Dass SVP-Bundesrat Ueli Maurer sich jüngst in einem Hemd der massnahmenkritischen «Freiheitstrychler» ablichten liess, hält Alt-Bundesrat Pascal Couchepin für Zündelei: «Maurer ist da wie ein Teenager.»

Er sei sehr überrascht gewesen, als er die Medienberichte zu der Demonstration vom letzten Donnerstag in Bern gesehen habe, so Ex-Bundesrat Pascal Couchepin. «Es ist erschreckend, dass die Massnahmenkritiker und -kritikerinnen so viele Menschen mobilisieren können», so der Alt-Bundesrat gegenüber dem «Blick». Es sei möglich, dass Fanatikerinnen und Fanatiker aus der ganzen Schweiz angereist seien, oder dass es im Raum Bern eine viel grössere Anzahl kritischer Leute gäbe, als angenommen.