Daniel Jositsch möchte als Nachfolger von Simonetta Sommaruga in den Bundesrat – das denkt die Community

Erfahrung und politische Laufbahn wichtiger als die Quote

In der Kommentarspalte ist eine hitzige Diskussion zum Thema entfacht. Viele Leserinnen und Leser geben an, die Ansicht des Ständerats und der Bürgerlichen zu teilen – und fordern die SP auf, Kandidatinnen und Kandidaten unabhängig von der Quote zu stellen. «Es ist das Gleiche wie in einem Unternehmen: Die qualifizierteste Person sollte den Job erhalten. Quotendenken ist einfach nur falsch», kommentiert die Userin aarauerin. Das sieht User Tollkirsche gleich: «Mir ist es völlig Wurst, ob ein Mann oder eine Frau den Posten kriegt. Aber kompetent und für den Job geeignet muss die Person sein.» Den Fokus auf Quoten zu legen, sei nicht richtig angesichts der aktuellen Situation, ergänzt er. User Edthecat schreibt, er fände die «Erfahrung und politische Laufbahn» wichtiger als die Quote. «Ich hoffe, dass nicht deshalb einfach eine Frau gewählt wird.»

«Wer sich über die Unterstützung der SVP freut, ist bei SP in der falschen Partei»

Zahlreiche Leserinnen und Leser behaupten, dass sie den SP-Ständerat wählen würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. «Daniel Jositsch for Bundesrat!» und «Jositsch in den Bundesrat», schreiben Pancho07 und Kenyaboy. «Meine Stimme als SVP-Wähler würde Jositsch bekommen!», so hugo1789.



Dem entgegengesetzt geben mehrere Mitglieder der Community an, den Schritt des SP-Ständerats bedenklich zu finden. User Ismet schreibt zudem: «Wenn man sich über die Unterstützung der SVP freut, ist man bei der SP definitiv in der falschen Partei. Wir brauchen eine Bundesrätin, die die SP-Position vertritt.»



«Herr Jositsch hat vergessen, dass die SP immer einen Mann und eine Frau im Bundesrat hat», wirft User Bebbyvoglaihünige ein. Sobald Alain Berset zurücktreten werde, könne Jositsch kandidieren. «Warum also die Zwängerei? Daniel Jositsch macht seiner Partei jetzt keinen Gefallen, im Gegenteil», kommentiert er. Heinz Brand erinnert die Community an eine wichtige Tatsache: «Man darf nicht vergessen, dass das reine Frauenticket bisher nur ein Vorschlag war, über den parteiintern noch entschieden werden muss.»