Queen Elizabeth II. braut jetzt ihr eigenes Bier

Für die Biere in Bioqualität namens Golden IPA und Sandringham Best Bitter werden die Sommerbraugerstensorten Laureate und Quellwasser aus der Region verwendet. Hergestellt werden das 4,3-prozentige Best Bitter und das fünfprozentige Golden Ale in der Nähe des Anwesens von der Barsham Brewery in Fakenham, Norfolk.