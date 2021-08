«Genug ist einfach genug» - Die Queen bringt Anwälte gegen Harry und Meghan in Stellung

In den vergangenen Monaten übten Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (36) stets scharfe Kritik am britischen Königshaus.

Die Monarchin, die sich eigentlich gerade in ihren wohlverdienten Sommerferien auf Schloss Balmoral befindet, soll nämlich auf den Dauerbeschuss von Meghan und Harry nun reagieren wollen: In Vorbereitung auf neue Attacken aus Montecito – dem US-Wohnort der Sussexes – und in Erwartung auf die Veröffentlichung von Prinz Harrys angekündigter Autobiografie im kommenden Jahr hat die 95-Jährige nun ihr Anwaltsteam eingeschaltet. Das berichtet ein Palast-Insider gegenüber «The Sun».