Glückwünsche via Insta - Die Queen gratuliert Meghan zum Geburtstag

Auch William (39) und Kate (39) gratulieren via Insta. Sie teilen dieses Foto in ihrer Insta-Story und schreiben dazu: «Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen glücklichen 40. Geburtstag»

Alle Augen waren in den letzten Tagen auf die britischen Royals gerichtet: Wird das Königshaus Meghan am Mittwoch zu ihrem 40. Geburtstag gratulieren? Nach den Unruhen in der Familie in den vergangenen Monaten waren Fans gespannt, ob Queen Elizabeth (95) und Co. den grossen Tag der Ehefrau von Prinz Harry (36) öffentlich zur Kenntnis nehmen würde.