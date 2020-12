Nicht alles ist anders bei den diesjährigen Audienzen: Der Botschafter hält sich auch in der neuen Situation an die royalen Regeln.

So sieht das umgekehrt aus: Das Botschafterpaar unterhält sich mit der Queen, die eine Autostunde von ihnen entfernt weilt, via Videocall.

So begrüsste Elizabeth II etwa am Freitag den ungarischen Botschafter Ferenc Kumin und seine Frau Viktoria via Screen.

Während der Corona-Krise ist ja bekanntermassen alles ein bisschen anders: So trifft sich Queen Elizabeth II (94) derzeit mit Diplomaten nicht wie gewöhnlich im Buckingham Palace in London, sondern in ihrem eine Autostunde entfernten Wohnsitz Windsor Castle – per Videocall.