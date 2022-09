Grossbritannien: Die Queen ist tot – «sie hat das Leben vieler Menschen geprägt»

Am sogenannten D-Day informiert der Privatsekretär der Monarchin gemäss dem offiziellen Protokoll zuerst die Premierministerin Liz Truss. Dabei würde das Codewort «London Bridge is down» fallen, worauf ein regelrechter Anrufmarathon folgt. Sobald die Regierung informiert wurde, vermelden die Nachrichtenagentur PA in einer Blitzmeldung sowie das Königshaus in einem offiziellen Statement den Tod der Monarchin.

Zudem werden die Fahnen an allen öffentlichen Gebäuden innerhalb von zehn Minuten auf halbmast gesetzt. Was dann direkt folgt: Salutschüsse, eine nationale Schweigeminute sowie das erste Treffen von Liz Truss mit dem neuen König – also die erste Audienz von Thronfolger Prinz Charles. Der 73-Jährige wird als neues Staatsoberhaupt eine Ansprache an sein Volk halten. In der Londoner St. Paul’s Kathedrale würde ein Gedenkgottesdienst stattfinden.