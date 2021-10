Queen muss nach Spitalaufenthalt künftig kürzer treten

Sie soll nicht mehr alleine zu Terminen

Hochranginge Mitarbeitende des Buckingham Palasts arbeiten laut der britischen Zeitung nun an einer neuen Strategie, um das Programm der Queen zu straffen. Ein mögliches Szenario sei, dass ihr Team eine Liste mit Schlüsselereignissen erstelle, die Elizabeth in den nächsten zwölf Monaten priorisieren solle. Dazu gehöre etwa das Platinjubiläum zur Feier ihrer 70-jährigen Regentschaft kommenden Juni.

Weiter schreiben britische Medien, dass ihre Teilnahme am UN-Klimagipfel in Glasgow nächsten Monat nach wie vor geplant sei. Eine endgültige Entscheidung werde jedoch erst in den kommenden Tagen gefällt.

Queen fühlt sich trotzdem jung

Alt fühlt sich die Queen wohl dennoch nicht. So hat sie vergangene Woche den «Oldie of the Year»-Award des britischen Magazins «The Oldie» abgelehnt, der betagte Stars für ihre besonderen Leistungen auszeichnet. Das Statement des Palasts sorgte für Schmunzeln: «Ihre Majestät glaubt, dass man so alt ist, wie man sich fühlt. Daher ist die Queen der Meinung, dass sie nicht die relevanten Kriterien erfüllt, um die Auszeichnung zu akzeptieren.»