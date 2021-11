Sie liess ein Sussex-Foto entfernen – Die Queen soll Schuld am Megxit haben

In «Brothers and Wives» werde nämlich behauptet, dass eine beleidigende Aussage von Queen Elizabeth (95) Schuld am Megxit habe.

Ihre jährliche Fernsehansprache zum Weihnachtsfest ist eines der Feiertagshighlights in Grossbritannien. Dabei sitzt Queen Elizabeth in ihrem Büro und richtet sich mit liebevollen aber auch nachdenklichen Worte an das Volk. Stets neben ihr platziert: Bilderrahmen mit Fotos ihrer Liebsten. Und genau solch einer habe zur Krise hinter den Palastmauern geführt, behauptet zumindest das Enthüllungsbuch «Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan».