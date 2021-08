Britische Armee will ihn loswerden - Die Queen stellt sich schützend vor Lieblingssohn Andrew

Prinz Andrew ist der Ehrenoberst des Grenadier Guards Regiments. Eine Rolle, die er 2017 von seinem Vater Prinz Philip übernahm, als dieser in den Ruhestand ging. Der im April verstorbene Ehemann der Queen hatte das Amt von 1975 bis 2017 inne.

Die Queen selbst hält allerdings dagegen und will ihren Lieblingssohn als Oberst halten.

Nun soll er diese Stellung allerdings abgeben, fordert zumindest das britische Militär. Grund dafür sind die zahlreichen Negativschlagzeilen rund um den Duke of York.

Er habe «Ihre Majestät gebeten, auf absehbare Zeit von öffentlichen Aufgaben zurücktreten zu dürfen», erklärte Prinz Andrew nach seinem skandalträchtigen BBC-Interview im November 2019, als gegen den 61-Jährigen Missbrauchsvorwürfen in der Epstein-Affäre erhoben wurden. Seine Mutter Queen Elizabeth habe damals dem Anliegen zugestimmt. In einer neuen Titel-Diskussion rund um seine militärische Position stärkt die 95-Jährige ihrem Lieblingssohn allerdings den Rücken.

Nachdem sein mutmassliches Missbrauchsopfer Virigina Roberts Giuffre (38) vor zwei Wochen in New York Klage gegen den Herzog von York eingereicht hat, ist der Bogen beim britischen Militär scheinbar mehr als überspannt. Das behauptet zumindest eine Quelle gegenüber der «Sunday Times». Andrew ist derzeit noch Oberst des Grenadier Guards Regiments der britischen Armee, eine Rolle, die er 2017 von seinem im April verstorbenen Vater Prinz Philip übernahm, als dieser in den Ruhestand ging. Die Grenadier Guards sind das zweitälteste Regiment der Gardedivision der britischen Armee und gehört zu den fünf Leibregimenten der britischen Monarchin.