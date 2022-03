Queen Elizabeth verkauft jetzt eigenes Spülmittel

Mit dem Namen «Küstenspaziergänge» soll der Duft des Reinigers die Verbraucherinnen und Verbraucher an den Strand in der englischen Grafschaft Norfolk entführen. Erste Bilder des Produktes hat nun «Daily Mail» veröffentlicht. Doch wer auf das Produkt der Queen zurückgreifen will, muss verhältnismässig tief in die Tasche greifen. Fast 20 Franken kostet umgerechnet eine 500-Milliliter-Flasche des «natürlichen Geschirrspülmittels» – was rund zehnmal mehr ist als ein durchschnittliches Spülmittel im Detailhandel.