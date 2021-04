Am Mittwoch wird Königin Elizabeth 95 Jahre alt. Für einmal wird ihr Geburtstag aber ganz anders ablaufen als üblich.

Nach Verlust von Prinz Philip : Die Queen verzichtet an ihrem Geburtstag auf Traditionen

1 / 20 Am Mittwoch, 21. April, wird Königin Elizabeth 95-jährig. An eine Geburtstagsfeier ist so kurz nach dem Tod von Prinz Philip aber nicht zu denken. AFP Am Samstagnachmittag erwies Königin Elizabeth II. ihrem geliebten Gatten die letzte Ehre. Photo by Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images Die Königin sass aufgrund der Corona-Restriktionen allein und trug wie die restlichen Gäste einen Mundschutz. Queen Elizabeth blickte auf den Sarg ihres Ehemannes, mit dem sie 73 Jahre verheiratet war. Photo by Jonathan Brady / POOL / AFP

Darum gehts Vier Tage nach der Trauerfeier ihres Ehemanns wird die Queen 95 Jahre alt.

Es ist der erste Geburtstag seit sieben Jahrzehnten, den sie ohne Prinz Philip feiert.

Die britische Monarchin verzichtet heuer auf verschiedene Traditionen anlässlich ihres Ehrentags.

Sie begeht ihren Geburtstag mit wenigen Mitarbeitenden und ihren Hunden.

Am 21. April wird Queen Elizabeth II. 95 Jahre alt. Ihr Geburtstag wird in diesem Jahr jedoch vom Tod ihres Gatten überschattet. 73 Jahre lang stand Prinz Philip an der Seite der britischen Monarchin, am Samstag wurde er im Alter von 99 Jahren beerdigt.

Alleine sass die Queen in der St.-George’s-Kapelle und nahm von ihrem Ehemann Abschied. Aufgrund von Corona-Restriktionen durften keine Familienmitglieder direkt neben ihr Platz nehmen und sie bei ihrem wohl schwersten Gang unterstützen. Ähnlich einsam wird nun auch der königliche Geburtstag ausfallen.

Die rührendsten Momente der Beerdigung von Prinz Philip am Samstag. 20 Minuten

Ihre Liebsten werden sie wegen der Coronavirus-Pandemie nicht besuchen dürfen. Oder höchstens aus der Ferne. Prinz Harry (36) etwa, könnte bis zum Geburtstag in London bleiben, ehe er nach Los Angeles zurückreist, berichtete am Montag eine Quelle der «Sun». Es wäre ein Zeichen dafür, wie wichtig ihm seine Grossmutter und die restliche Königsfamilie auch nach seinem Bruch ist.

Kein neues Porträt-Foto der Queen

Weder er noch sein Bruder Prinz William (38) oder Prinz Charles (72) werden aber als Geburtstagsgäste erwartet, schreibt die «Daily Mail». Höchstens Prinz Andrew (61) oder Prinz Edward (57) mit seiner Frau Sophie (56) werden der Mutter allenfalls einen kurzen Besuch abstatten.

Anders als in den Vorjahren wird es heuer auch kein neues Porträt-Bild zu Ehren ihres Geburtstags geben. Der Kensington-Palast hat entschieden, kurz nach Philips Tod auf diese Tradition zu verzichten, heisst es. Und wie das britische Verteidigungsministerium mitteilte, werden dieses Jahr auch die üblichen 41 und 21 Salutschüsse im Hyde Park und am Tower of London nicht abgefeuert.

Gut möglich, dass die Queen am Mittwoch vom Windsor Castle zum Frogmore Cottage, einem ihrer Lieblingsplätze, fahren wird, heisst es in britischen Medien. Das tat sie schon am Montag – alleine mit dem Auto. Laut Royal-Experte der «Daily Mail» sei das eine wichtige Routine der Königin, die zur Trauerbewältigung beitrage.