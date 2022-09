Elizabeth II.: «Die Queen war die letzte relevante Monarchin»

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. treffen Beileidsbekundungen aus aller Welt ein. Noch am Donnerstagabend versammelten sich Tausende vor dem Buckingham-Palast in London und trauerten um die Monarchin. Eine der ersten Aufgaben ihres Nachfolgers Charles III. ist es, die neuntägigen Feierlichkeiten für seine Mutter zu leiten.

Nicht vergleichbar mit anderen Königshäusern

«Neu entfachte Debatte»

Grossbritannien befinde sich innen- und europapoltisch in einer schwierigen Lage, so der emeritierte Professor für Europastudien. Da sei etwa der Brexit oder die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland: «Die Queen war ein verbindendes Element in dieser Gesellschaft.» Und auch auf internationalem Parkett sei sie ein wichtiges Symbol gewesen, sagt Casasus: «Sie verkörperte ein Bild von Grossbritannien, das von vielen Staatsoberhäuptern respektiert wurde.» Ob Charles das Gleiche gelingen wird, werde sich zeigen müssen.