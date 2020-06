«Die Räder der parkierten Autos sind bald unter Wasser»

Kommentar erfassen

Päuli 17.06.2020, 07:11

In Gunten. Wundert mich nicht. Gunte (Plural = Gunten) ist die schweizerdeutsche Bezeichnung für Lache, resp, Pfütze und die sind per Definition nass. Ist also nicht ungewöhnlich was da passiert. In Gunten werden Autos nass. Völlig normal.