An der Heimatstrasse in St. Gallen, direkt beim Bahnhof St. Fiden, ist es am Dienstagmorgen, um zirka neun Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt einen entsprechenden Einsatz. «Mindestens eine Person wurde verletzt», so Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St. Gallen.