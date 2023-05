Malters: Razzia bei Autospritzwerk

Wo die zwei Geschäftsführer abgeblieben sind, ist unklar. Ob sie in Untersuchungshaft sitzen, will die Staatsanwaltschaft nicht beantworten. Laut der einen Ehefrau sind die Geschäftsinhaber «zusammen im Urlaub».

Die Polizei fuhr in Malters LU Ende April in einem Autospritzwerk ein, um Beweise zu sichern.

Ein weisser Ferrari in Folie eingepackt, ein Mercedes G-Klasse in Folie eingewickelt und ein Mercedes C43 stehen verlassen vor einem Karosserie-Betrieb in Malters LU. Anstatt dass die Unfallwagen dort repariert und neu lackiert werden, stehen sie schon auffällig lange unangetastet so da.