Beleidigung von Fabrizio: Bachelor-Frauen sind hässig: «Keine soll sich das gefallen lassen»

In einer Live-Übertragung auf Tiktok hat Bachelor Fabrizio Behrens drei Kandidatinnen als «Bitches» und «gottlose Miststücke» bezeichnet. In einem Statement teilt er anschliessend mit, dass er sich «aus den Emotionen heraus unüberlegt geäussert und die Gefühle von Kandidatinnen verletzt hat».

Also ein einmaliger Ausrutscher? Die drei v on Fabrizio beschimpften Kandidatinnen widersprechen. Eigentlich kämpfen Rosalinda (23), Verena (26) und Marcelline (30) in der laufenden Staffel noch um das Herz des Rosenkavaliers. Doch bereits bei den Dreharbeiten in Thailand soll es hinter den Kulissen zu Streit gekommen sein.