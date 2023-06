Deutschland: Robert Sesselmann holt Landratsamt für AfD

«Der Spiegel»

Die «Bild»-Zeitung

Mit der Überschrift «Protest gegen Berlin» zitiert die «Bild» die bei der Landratswahl in Sonneberg unterlegene Thüringer CDU. Am Ende wurde auch der Wahlkampf durch die schlechte Politik der Bundesregierung überlagert, was wir sehr bedauern», sagte CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Sonntag in Erfurt an die Adresse der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP.



«Wie konnte es so weit kommen?», fragt sich die meistgelesene Zeitung Deutschlands. Sie verweist auf den Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für «Bild» erhebt. Dort kommt die AfD auf 20 Prozent und liegt damit gleichauf wie die SPD und weit vor den Grünen (13 Prozent). Die Union aus CDU und CSU kommt auf 26 Prozent.