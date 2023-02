Champions League : «Einige Spieler haben nicht mehr das Niveau, um für Liverpool zu spielen»

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool in der Champions League vor dem Aus. Trotz einer 2:0-Führung gegen Real Madrid setzt es am Ende eine 2:5-Pleite. Die Kritik ist nachher gross.

«Das ist am Ende schwer zu verdauen»

Darwin Núñez (4.) und Mohamed Salah (14.) hatten die Hausherren in Führung gebracht – Vinícius Junior (21., 36.), Éder Militão (47.) und Karim Benzema (55., 67.), ebenfalls per Doppelpack, sorgten für ein Spektakel an der Anfield Road.

«Nach dem 0:2 haben wir uns gesagt: Wir brauchen nur ein Tor – das haben wir zum Glück schnell gemacht. Danach war unser Selbstvertrauen da, und es ging alles etwas einfacher», sagte Reals Innenverteidiger Antonio Rüdiger. Liverpools Captain Jordan Henderson fasste direkt im Anschluss an die Partie bei BT Sport zusammen: «Wenn man nicht zu 100 Prozent verteidigt, bestrafen sie einen. Wir haben uns manchmal selbst Probleme bereitet. Das ist am Ende schwer zu verdauen.»

Die Hoffnung auf eine Trendwende der in dieser Saison so strauchelnden Mannschaft ist vorerst verpufft. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat Liverpool in einem Heimspiel eines internationalen Wettbewerbs fünf Tore kassiert.